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среда, 26 июня 2019 15:05

Роман Щербатюк перед боем читает молитву

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Роман Щербатюк перед боем читает молитву
Роман Щербатюк стал чемпионом мира по кикбоксингу. Фото: Роман Щербатюк

"Тренируюсь минимум 5-6 раз в неделю по 1,5 часа. Иногда есть по два занятия. На ринг не могу выходить с ненавистью, потому что это затуманивает разум. Перед боем молюсь. Это успокаивает, помогает настроиться на поединок", - говорит 21-летний Роман Щербатюк из Черкасс. Он стал чемпионом мира по кикбоксингу среди спортсменов весом до 91 кг. До сих пор придерживается этого веса. На соревнованиях в Будапеште 16-19 мая в полуфинале победил венгра, в финале - спортсмена из Молдовы.

"Когда объявили победу на чемпионате мира, переживал неповторимые ощущения. Звучал гимн Украины, я стоял на пьедестале. Хотелось плакать", - говорит спортсмен.

Он с 9 лет занимался каратэ.

"На первое занятие по каратэ мы пришли с папой и просто смотрели, как работают спортсмены и тренер. Я там прозанимался в течение трех-четырех лет, но это больше оздоровительный спорт. На соревнования ездил, но мне не удавалось достичь там успехов потому, что понимал, что это больше родители настаивали на этом спорте. Мне был интересен не сам вид спорта, а пребывание в атмосфере. Это были поездки на соревнования, тренировки, общение. 13-летним ушел в секцию кудо (японское единоборство, которое сочетает элементы и технические приемы каратэ, дзюдо, тайского и английского бокса. - Gazeta.ua). Стало интересно попробовать себя в других направлениях. С 2016 года начал тренироваться только по кикбоксингу, не участвуя в других соревнованиях по другим видам спорта.

Роман Щербатюк с ностальгией вспоминает самый тяжелый бой в 2016 году на кубке мира.

"Самый тяжелый бой - на чемпионате Европы с боснийцем. Это был высокий и очень искусный левша. Налетел на меня жесткими ударами и я сразу подумал:" Куда я попал?" В первом раунде потратил почти все свои силы. Понял, что если сейчас не начну что-то делать, то меня просто сметут. Пришлось принять жесткий бой. С небольшим перевесом мне удалось получить больше баллов. Тогда травмировал голени. Когда дрался потом за выход в пол-финал с чехом, не смог победить. Был обессиленный через боснийца. С ним встретился еще дважды. В шутку веду счет. Пока что 2:1 в мою пользу.

Спортсмен никогда преждевременно не сообщает о своих соревнования, но имеет мощную группу поддержки.

"После соревнований на телефоне вижу кучу пропущенных звонков от родных и друзей, которые смотрят онлайн-трансляции. Шлют много смс-поздравлений. Большинство узнают о победе, когда выходят статьи или сюжеты. Пытаюсь минимальному количеству говорить о соревнованиях. По опыту знаю, что чем меньше распыляешься, тем лучше. На самопиар не трачу время. Я был в Словакии, Словении, Чехии, Венгрии, Казахстане. Но жизнь спортсмена предполагает, что ты видишь страны только из окна автобуса ".

Чемпион по кикбоксингу имеет коллекцию спортивных наград.

"Считал свои награды только в детстве. Когда повзрослел, приходил с соревнований, вешал медаль на стену и продолжал заниматься. Самая ценная награда - это медаль с чемпионата мира 2017 года. Храню в комнате рядом с другими наградами. С некоторыми участниками соревнований общаемся. Можем перекинуться словами, пожелать успеха. Дружба не мешает спортсменам вместе стоять на ринге. Вы можете быть лучшими друзьями вне ринга, но в бою злостными соперниками".

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Роман Щербатюк учится в Учебно-научном институте физической культуры в Черкассах, пишет магистерскую работу, читает спортивную литературу, участвует в театральных постановках. Играл в пьесах по Джерому Сэлинджеру - "Зуи" и в "Колодце" Дмитрия Левицкого. На досуге учится играть на гитаре по интернету и путешествует.

"Отдыхаю от соревнований морально, физически и духовно на природе. Спортсмен не может длительное время лежат на диване, это вредит. Привык постоянно работать в режиме. Немного полежать позволяю себе, когда приезжаю с соревнований. На каждом этапе подготовки отношусь по-разному к спорту. Это и стиль жизни, и профессия. Иногда были переломные моменты, неудачи, кричал: "Все, это мои последние соревнования". Тренеры успокаивали и помогали найти правильный путь. Спорт - это творчество. Заранее изучены движения не покажешь. На ринге надо заставить соперника ошибиться, использовать его силу против него ".

Родители всегда поддерживали и поощряли желание Романа заниматься спортом.

"Девичьего фан-клуба нет. Но ловлю на себе заинтересованные взгляды. Девушки в Черкассах не подходят первыми знакомиться. Встречаюсь с девушкой 3 года", - говорит Щербатюк.

Украинский боксер 27-летний Виктор Выхрист вышел в четвертьфинал на Европейских играх в Беларуси. Виктор в 1/8 финала одолел представителя России Ивана Верясова. Бой состоялся в супертяжелом весе - 91 кг. Поединок длился отведенные 3 раунда.

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