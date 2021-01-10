"Рома" спасла ничью в матче с "Интером"

"Рома" не смогла опередить гостей. Фото "Рома"

Вничью - 2:2 закончился центральный матч первенства Италии, в котором "Рома" принимала "Интер".

Хозяева первыми открыли счет. В первом тайме отличился Пеллегрини. Вместо этого во второй половине встречи уже доминировали гости. Шкриньяр и Хакими вывели миланский клуб вперед - 1:2.

Однако за 4 минуты до конца встречи Манчини идеальным ударом головой восстановил равновесие - 2:2.

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"Интер" с 37 очками остался на втором месте, но отставание от "Милана" увеличилось до трех баллов. У "Ромы" - 34 и третье место.