Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать

11 сентября 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану выиграла свой первый в жизни турнир. И сразу - US Open, Открытый чемпионат США. Рассказываем о спортсменке-сенсации.

8 июня 2021-го 18-летняя британка Эмма Радукану, 366-я ракетка мира, провела первый матч уровня основных сеток WTA. Как стипендиат программы развития игроков национальной ассоциации тенниса Радукану получила wild card на турнир WTA 250 в Ноттингеме. Она проиграла старшей соотечественнице Хэрриет Дарт, теннисистке топ-150. Пишет "Трибуна".

За три следующих месяца Радукану провела три турнира уровня основного тура, два из которых были "Большими шлемами": на домашнем "Уимблдоне" дошла до 1/8 финала, а на US Open победила.

US Open Радукану начала с квалификации и за десять матчей по пути к титулу не проиграла ни сета (в самом упорном – во втором круге квалификации против Мариам Болквадзе – отдала восемь геймов). В Нью-Йорке она прошла восемь более рейтинговых соперниц. На данный момент Радукану, которой 19 исполнится в ноябре, за карьеру (читай три месяца) провела семь матчей против теннисисток топ-50 (два на "Уимблдоне", пять – на US Open) и все выиграла. Финал против Лейлы Фернандес Радукану выиграла 6:4, 6:3 за 111 минут.

Единственная дочь китаянки и румына, Эмма Радукану родилась в Монреале, а два года спустя семья переехала в Лондон. И мама Эммы Рене, и папа Йен – финансисты, но у дочери они явно были намерены развить разносторонние интересы и способности. В результате в детстве Радукану занималась и балетом с плаванием, и верховой ездой с гольфом, и даже картингом с мотокроссом, а Йен, у которого есть инженерное образование, привил ей интерес и к проектированию со строительством.

Такой своеобразный набор занятий, во-первых, обеспечил Радукану набором качеств, впоследствии перешедших в ее теннис (подвижность, умение держать баланс и быстро принимать решения), а также быстро приучил ее к статусу необычного ребенка (а на корте, как известно, вера в собственную исключительность только помогает).

"В группах по картингу и мотокроссу я была единственной девочкой, – рассказывала Радукану этим летом, – и я всегда считала, что это круто. Однажды тренер сказал, что сейчас будем отжиматься, и я оказалась единственной, кто это умел. Гордилась собой".

В теннис Радукану заиграла в шесть лет, когда в местном парке им занялись ее родители. Недавно она рассказывала, что поначалу он ей совсем не нравился, но постепенно теннисные турниры заняли все выходные, и все остальные занятия пришлось бросить (но мотоциклы Радукану любит до сих пор и мечтает получить права; на автомобильные она успела сдать прошлой весной перед самым локдауном).

Радукану не проиграла в США ни одного сета. Фото: Reuters

Родители Эммы всегда относились к ее спортивным успехам без фанатизма: после выхода в четвертьфинал US Open теннисистка, например, посетовала, что они не ответили ей на сообщение, а летом рассказывала, что, глядя на вещи, которые она собрала в уимблдонский рюкзак, поинтересовались, не многовато ли ей будет комплектов формы.

Родители же в прошлом году предложили Эмме не возобновлять выступления, когда теннисный календарь начал выползать из локдауна, – чтобы не рисковать здоровьем, а также сконцентрироваться на окончании школы (в итоге не соревновалась 16 месяцев – как раз до июньского турнира в Ноттингеме). Наконец, говорят, что это Йен Радукану сменил дочери тренера после прорывного "Уимблдона" – уволил Найджела Сирса и на испытательный срок нанял ее детского тренера Эндрю Ричардсона (по Daily Mail, Радукану считает, что дочери полезно слышать много разных мнений).

В группах по картингу и мотокроссу я была единственной девочкой

"Им сложно угодить, и у них всегда очень высокие ожидания, – говорит Радукану про маму с папой. – Еще они не дают мне улететь в облака, и у них это отлично получается. После "Уимблдона" я продолжила работать как обычно, потому что это уже давно заведенный порядок: сосредотачиваться на работе, без перепадов. После турнира мне сказали: "Гордимся тобой". Это все, что мне было нужно".

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В гимназии, которую окончила Радукану, кстати, учились также чемпионка мира в 200-метровке Дина Эшер-Смит, эксперт по исследованию космоса Либби Джексон и актриса Джемма Чан, (которая потом поступила в Оксфорд и) которую британский Vogue в этом году снял для обложки сентябрьского выпуска, главного номера года. А в октябрьском Vogue появится уже Радукану – для него она снималась в Alexander McQueen, Dior, Valentino и Louis Vuitton как раз накануне выпускного и отъезда на американский хард.

Про учебу Радукану еще говорит, что она, во-первых, позволяет ей отвлечься от тенниса, а во-вторых, развила аналитические способности: "Я умею обрабатывать большие объемы информации. Это выражается в том, что на корте я тактически искушеннее некоторых игроков. У всех свои сильные стороны, моя – умение соображать".

Радукану выиграла у всех теннисисток из топ-50. Фото: Reuters

До окончания "Уимблдона" Радукану тренировал Найджел Сирс – бывший тренер Гантуховой, Иванович и Контавейт (и тесть Энди Маррея). Дебютный "Шлем" стал для Эммы и прорывом, и разочарованием – когда с матча 1/8 финала ей пришлось сняться по совету врачей из-за проблем с дыханием. Физические трудности, обычные на таком уровне для подростка-дебютанта, некоторые тогда приняли за паническую атаку и недостаток выдержки, но Сирс, знающий Радукану с 15 лет, такие гипотезы решительно отверг:

"Она очень умная и здравомыслящая девочка, – говорил он во время "Уимблдона". – У нее большие амбиции, что меня в ней сразу очень привлекло. На мой взгляд, она прирожденная теннисистка и комфортно чувствует себя на виду. Ей это все по кайфу, и я не вижу, что может ей помешать. Все зависит только от нее".

Маррей накануне US Open, когда Радукану дошла до финала 125-тысячника WTA, говорил: "Я видел, как она тренируется и сам был с ней на корте. Я очень верю в ее игру и потенциал. Настрой у нее сейчас очень хороший, она очень включена".

Я была застенчивой маленькой девочкой, которая лишний раз рта не открывала

Сама Радукану, своими кумирами называющая Симону Халеп и Ли На, говорит, что ее цели – топ-10 и титулы "Большого шлема", и добавляет: "Я считаю, у меня есть характер и склад ума, чтобы этого добиться".

"Я была застенчивой маленькой девочкой, которая лишний раз рта не открывала. Но занимаясь спортом, я научилась решительности, храбрости, боевитости. Я развила в себе внутреннюю силу. А с ней можно достичь чего угодно".

Эмма Радукану стала первым игроком, выигравшим "Шлем" из квалификации. Также она стала самой молодой чемпионкой "Шлема" после 17-летней Марии Шараповой на "Уимблдоне"-2004 и третьей теннисисткой, выигравшей "Шлем" раньше титула WTA.