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пятница, 11 марта 2022 12:59

Родился в России. 57-летний Олимпийский чемпион с оружием защищает Украину

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Прославленный украинский олимпийский чемпион 57-летний Александр Волков присоединился к рядам защитников родной земли от российского военного нашествия.

Волков с оружием в руках патрулирует улицы своего поселка в Киевской области, сообщает ФБУ.

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Ранее российские захватчики разрушили семейное здание Волкова в Чернигове, где он проживал в детстве.

Автор: ФБУ
 

Волков родился в русском Омске. Потом семья переехала в Украину. Выступал за киевский "Будивельник", московский ЦСКА, греческий "Панатинаикос" и стал одним из первых баскетболистов из СССР, перебравшихся в НБА. Олимпийский чемпион игр в Сеуле в 1988 году.

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  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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