Родился в России. 57-летний Олимпийский чемпион с оружием защищает Украину

Прославленный украинский олимпийский чемпион 57-летний Александр Волков присоединился к рядам защитников родной земли от российского военного нашествия.

Волков с оружием в руках патрулирует улицы своего поселка в Киевской области, сообщает ФБУ.

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Ранее российские захватчики разрушили семейное здание Волкова в Чернигове, где он проживал в детстве.

Автор: ФБУ

Волков родился в русском Омске. Потом семья переехала в Украину. Выступал за киевский "Будивельник", московский ЦСКА, греческий "Панатинаикос" и стал одним из первых баскетболистов из СССР, перебравшихся в НБА. Олимпийский чемпион игр в Сеуле в 1988 году.