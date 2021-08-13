Решающий второй тайм. "Шахтер" победил "Металлист-1925"

 
Ексклюзивы
1/5
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 315
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 108
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 180
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 567
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 297
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 675
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1134
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1197
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио
Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио
"Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко
"Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко
"Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"
"Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"
Свитолина вылетела с турнира в Монреале
Свитолина вылетела с турнира в Монреале
Удачный дебют Рамиреса: как "Динамо" победило "Минай"
Удачный дебют Рамиреса: как "Динамо" победило "Минай"
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 45
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 108
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 180
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 279
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 117
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
пятница, 13 августа 2021 21:38

Решающий второй тайм. "Шахтер" победил "Металлист-1925"

  Комментировать
Решающий второй тайм. &quot;Шахтер&quot; победил &quot;Металлист-1925&quot;
Лассина Траоре перешел из "Аякса" в "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер

В матче четвертого тура УПЛ "Шахтер" победил "Металлист-1925" -2:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Ротация от Де Дзерби. Наставник "Шахтера" продолжает искать оптимальное сочетание игроков.

Возвращение Соломона. Игрок сборной Израиля вернулся после травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"

Первый матч Кривцова. Защитник сборной Украины провел первый матч в чемпионате.

Провальный первый тайм. В первой части игры "Шахтер" совершенно не убедил. На поле было больше сумбура, борьбы, чем футбола.

Решающий второй тайм. В перерыве Де Дзерзби провел две замены. "Шахтер" сразу смог добавить и забить гол.

Траоре забил третий гол за "Шахтер" в чемпионате Украины

Третий гол Траоре. Нападающий "Шахтера" в четырех матчах чемпионата забил уже три гола.

Невнятный Судаков. Талант "Шахтера" получил свой шанс, но ничего не показал на поле.

Де Дзерби учится играть дважды в неделю. Итальянскому тренеру пока трудно сочетать матчи еврокубков и чемпионата. Если на "Генк" команда настроилась, то с "Металлистом-1925" возникли проблемы.

"Шахтер" не впечатлил. В первом тайме команда Роберто Де Дзреби не впечатлила. Забив гол сразу после перерыва, игра снова успокоилась. Хозяева не особо форсировали события, а гости выглядели не способными проявить характер.

После четырех туров "Шахтер" девять очков и занимает третье место в чемпионате. "Динамо" и "Десна" имеют сколько очков, но на игру меньше.
17 августа "Шахтер" сыграет в матче квалификации Лиги чемпионов против "Монако". Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решающий второй тайм. "Шахтер" победил "Металлист-1925"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Город разделили стеной

Ведущий записал первый в мире подкаст

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 15264
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7857
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 5076
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 4779
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 3582
Спорт
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
 Просмотров: 45
"Аль-Айн" не отпустил Реброва в сборную Украины
"Аль-Айн" не отпустил Реброва в сборную Украины Просмотров: 378
"Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним" - Ласицкене о скандальном фото с Магучих
"Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним" - Ласицкене о скандальном фото с Магучих Просмотров: 522
"Она знает, что продолжается российско-украинская война" - Минобороны провело встречу с Магучих
"Она знает, что продолжается российско-украинская война" - Минобороны провело встречу с Магучих Просмотров: 324
"Барселона" задолжала Месси серьезную сумму
"Барселона" задолжала Месси серьезную сумму 1 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
6
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Крым затопило
4
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
Голосов: 9
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть