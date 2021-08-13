Решающий второй тайм. "Шахтер" победил "Металлист-1925"

Лассина Траоре перешел из "Аякса" в "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер

В матче четвертого тура УПЛ "Шахтер" победил "Металлист-1925" -2:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Ротация от Де Дзерби. Наставник "Шахтера" продолжает искать оптимальное сочетание игроков.

Возвращение Соломона. Игрок сборной Израиля вернулся после травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"

Первый матч Кривцова. Защитник сборной Украины провел первый матч в чемпионате.

Провальный первый тайм. В первой части игры "Шахтер" совершенно не убедил. На поле было больше сумбура, борьбы, чем футбола.

Решающий второй тайм. В перерыве Де Дзерзби провел две замены. "Шахтер" сразу смог добавить и забить гол.

Траоре забил третий гол за "Шахтер" в чемпионате Украины

Третий гол Траоре. Нападающий "Шахтера" в четырех матчах чемпионата забил уже три гола.

Невнятный Судаков. Талант "Шахтера" получил свой шанс, но ничего не показал на поле.

Де Дзерби учится играть дважды в неделю. Итальянскому тренеру пока трудно сочетать матчи еврокубков и чемпионата. Если на "Генк" команда настроилась, то с "Металлистом-1925" возникли проблемы.

"Шахтер" не впечатлил. В первом тайме команда Роберто Де Дзреби не впечатлила. Забив гол сразу после перерыва, игра снова успокоилась. Хозяева не особо форсировали события, а гости выглядели не способными проявить характер.

После четырех туров "Шахтер" девять очков и занимает третье место в чемпионате. "Динамо" и "Десна" имеют сколько очков, но на игру меньше.

17 августа "Шахтер" сыграет в матче квалификации Лиги чемпионов против "Монако". Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.