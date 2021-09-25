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суббота, 25 сентября 2021 19:22

Решающий второй тайм: почему "Шахтер" разгромил "Верес"

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Решающий второй тайм: почему &quot;Шахтер&quot; разгромил &quot;Верес&quot;
Марлос выступает за "Шахтер" восемь лет. Фото: ФК "Шахтер"

В матче девятого тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Верес" -4:1.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Ротация от Де Дзерби. "Горняки" начали матч полурезервным стеклами. Место на поле нашлось Конопли, Бондаренко, Сикану.

Преимущество "Вереса" в первом тайме. Гости выглядели убедительнее в первой половине игры. "Шахтер" контролировал мяч, но дивидендов из этого было немного. Контратаки ровнян были более опасными. Недаром первая половина игры завершилась вничью 1:1.

Второй гол решил судьбу мачту. В начале второго тайма Тете вывел хозяев вперед. "Вересу" нужно было раскрываться и идти вперед, что позволило "Шахтеру" использовать преимущество в скорости.

Марлос записал на свой счет гол и голевую передачу

Замены не дали шансов "Вересу". После второго забитого мяча Де Дзерби выпустил четырех новых игроков, которые усилили игру. "Верес" уже начал не успевать за свежими игроками соперника.

Сильный матч Марлоса. Натурализованный бразилец записал на свой счет гол и голевую передачу.

Закономерная победа "Шахтера". Если в первом тайме была равная игра, то после перерыва "Шахтер" показал свой класс. Де Дзерби умело использовал глубину состава, что не дало возможности "Вереса" претендовать на очки.

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В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Динамо". Игра состоится 3 октября. Начало матча в 19:30.
28 сентября команда Де Дзерби сыграет во втором туре ЛЧ против "Интера". Начало игры в 19:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
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