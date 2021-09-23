Почему Луческу провалил Суперкубок

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил "Динамо" -3:0.

Главным виновником такого счета стал наставник киевлян Мирча Луческу. Румынский тренер допустил несколько ошибок, которые привели к этому результату.

"Динамо" потратило много сил на матч Лиги чемпионов против "Бенфики" и сложную игру чемпионата против "Александрии". "Шахтер" фактически пропускал прошлый тур, потому что играл против дружественного "Мариуполя". Причем перенес матч с прифронтового города в Ковалевку.

Реально сил игрокам "Динамо" не хватило. Если еще в первом тайме киевляне боролись, то в начале второй части игры просто провалили. Киевляне просто не успевали за соперником.

Смысла изнурять основных игроков не было. Тем более, что кадровый выбор у Луческу невелик. Летние новички пока не помощники команде. Беньямин Вербич так и не вернул свою форму. Потеряли Жерсона Родригеса. Травмированные Денис Попов и Артем Беседин. Вся ответственность падает на 11-12 игроков. Эти футболисты устали и нуждались в отдыхе.

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После победы над "Александрией" свадьбу отгулял защитник Томаш Кендзера, где была вся команда. Поляк стал виновником двух голов в матче за Суперкубок. Не могут футболисты отдыхать, а через несколько дней успешно играть. Неужели нельзя было потерпеть до декабря со свадьбой?

Суперкубок -это выставочный матч перед новым сезоном. Его перенесли на два месяца из-за Евро-2020/21 Значение этого Кубка вовсе не высокое. В свое время его выигрывал Александр Хацкевич с "Динамо", но все проигрывал в чемпионате и Кубке. Луческу должен на суперкубковый матч против "Шахтера" выставить игроков ротации - Богдан Леднева, Артема Шабанова, Александра Андриевского и других, но поберечь основу. Если бы они проиграли - ничего страшного не было. Впереди тяжелая игра в Лиге чемпионов против "Баварии" и крайне принципиальный поединок чемпионата против "Шахтера". Поэтому нужно беречь силы.

Из-за Кендзеры "Динамо" пропустило два мяча

Луческу хотел одержать победу. Его команда активно начала и имела два хороших момент. Румынский тренер хотел первым забить и потом играть на контратаках. Получилось все наоборот. Роберто Де Дзерби одержал тренерскую победу, потому что подставил под Николая Шапаренко двух опорников - Тараса Степаненко и Майкона. Без своего ведущего игрока киевляне выглядели очень слабо.

Вместо Суперкубка Луческу получил дополнительную усталость для команды, негативные эмоции и громкую пощечину от принципиального соперника. Теперь нужно будет работать не только над улучшением физического, но и эмоционального состояния.

"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире.

В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.