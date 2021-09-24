"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины

Анатолий Трубин стал первым номером "Шахтера". Фото: УАФ

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" 20-летний Анатолий Трубин вспомнил дебютный вызов в национальную команду.

Молодому вратарю было сложно справиться с эмоциями, когда познакомился со всеми партнерами и главным тренером Андреем Шевченко.

"Какой был первый разговор с Шевченко? Это случилось в раздевалке, мы приехали сразу на тренировку. Он поздравил меня с первым вызовом и, в принципе, все. Как таковой отдельного разговора не было.

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Мандраж был, у меня аж сердце выскакивало. Такой уровень, играют лучшие, а ты попадаешь сюда. Это мандраж вместе с радостью, потому что ты попал в такую ​​команду и хочешь еще больше.

Больше нагружал Педро Харо (экс-тренер вратарей -Gazeta.ua. У нас вратарские тренировки в сборной очень тяжелые. Еще когда меня не вызывали, Пятов рассказывал, что он туда приезжает, как на собрание. Очень интенсивно, я проверил на себе. Жестко ", - рассказал Трубин в интервью vZbirna.



Анатолий Трубин провел только один матч за национальную команду. Был в заявке на Евро-2020/21. Последний месяц пропустил из-за травмы. Сейчас вернулся в общую группу. 9 октября сборная Украины сыграет матч отбора к Кубку мира против Финляндии.