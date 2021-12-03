Реброву приготовиться? "Динамо" рискует потерять Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу стал кандидатом на должность наставника сборной Румынии.

Член технической комиссии Федерации футбола Румынии Аурел Чикляну, сообщил, что список, из которого выберут нового тренера, включает 12 имен.

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"Каждый член технической комиссии высказал мнение о ситуации, критериях, предложениях по поводу тренеров. Определили 12 имен.

Претенденты: Мирча и Разван Луческу, двое Ангел та Эдвард Иорданеску, Георгий Хаджи, Виктор Пицурке, Космин Олерой, Дан Петреску, Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Болони и Константин Гилке", футбольного чиновника Sport.ro.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В текущем сезоне динамовцы делят первое место с "Шахтером" в турнирной таблице УПЛ.

Контракт румынского тренера с "Динамо" действует до лета 2024 года. Ранее Луческу заявлял, что не намерен работать с национальной сборной своей страны.