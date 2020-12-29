Ребров рассказал о сильных качествах Цыганкова

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о сильных сторонах лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.

По словам Реброва, Цыганков отличается своим умением думать на поле и работой с мячом.

"Работа с мячом на скорости и мышления. К приему мяча он уже знает, что с ним нужно делать. Витя может отдать острую передачу, может и сам завершить атаку. Для атакующего игрока это важно. У него хороший удар", - сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

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Сергей Ребров работал с Виктором Цыганковым в "Динамо" в сезоне 2015/2017.