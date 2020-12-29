Цыганков стал лучшим игроком УПЛ 2020 года

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком 2020 года в чемпионате Украины.

Главные тренеры и по 15 футболистов из каждой команды выбрали лучших игроков украинской Премьер-лиги 2020-го, сообщает Zbirna.com.

1-ю строчку уверенно занял Цыганков, набрав 197 баллов: 39 1-х мест, 28 - 2-х, 24 - 3-х). На 2-м месте оказался полузащитник "Шахтера" Тайсон - 112 баллов, 3-м стал форвард "Олимпика" Шахаб Захеди - 91 балл.

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Прошлогодним победителем был лидер "Шахтера" Тайсон.