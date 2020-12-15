Цыганков вместе со своей девушкой проводит отпуск в Мексике

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков проводит отпуск в Мексике.

Цыганков после тяжелого футбольного года набирается сил вместе со своей девушкой Романой, соответствующие фото игрок разместил в Instagram.

Невеста Цыганкова, как и звездный футболист, происходит из Винницы, но сейчас учится в США, в университете Кента.

Автор: Іnstagram.com/viktortsygankov

Автор: Іnstagram.com/viktortsygankov

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"Динамо" завершило календарный год лидером УПЛ и смогло пробиться в 1/16 Лиги Европы.