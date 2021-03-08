Ребров отказался тренировать московскую команду

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров отказался возглавить московский ЦСКА.

Российский клуб делал предложение Реброву осенью 2020 года, сообщает "СБ Спорт".

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Наставник "Ференцвароша" дал понять представителям московского клуба, что из-за отношения между Украиной и Россией не примет предложение.

В сезоне 2019/20 "Ференцварош" Реброва играл в одной группе с ЦСКА в Лиге Европы. Команда украинского тренера победила в Москве - 1:0 и сыграла вничью в Будапеште - 0:0.

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. За это время он 2 раза выиграл чемпионат и выводил команду в Лигу Европы и Лигу Чемпионов.

ЦСКА идет на 2-м месте в чемпионате России. Осенью 2020 наставник команды Виктор Гончаренко на время не работал с командой за плохих результатов армейцев.

Сергей Ребров возглавлял киевское "Динамо" с 2014 по 2017 годы. Также работал с "Аль Ахли" в Саудовской Аравии.