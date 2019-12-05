Ребров опозорился в Кубке Венгрии

"Ференцварош" вылетел в 1/16 Кубка Венгрии. Фото: из открытых источников

"Ференцварош" Сергея Реброва сенсационно завершил свои выступления в Кубке Венгрии на стадии 1/16 финала.

Подопечные украинского специалиста уступили скромной "Бекешчабе", которая идет на десятой строчке во втором дивизионе Венгрии.

Положение гостей существенно осложнилось уже на второй минуте - хавбек Леандро получил прямую красную карточку. "Бекешчаба" воспользовалась численным преимуществом под занавес первого тайма, когда Тош вывел свою команду вперед. После перерыва команда Реброва не смогли наладить игру в атаке, а в компенсированное время пропустил еще раз - 0: 2, сообщает "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко нужно уходить из команды



В чемпионате Венгрии "Ференцварош" уверенно лидирует опережая "МОЛ" на 3 очка и имея еще игру в запасе.