Ребров может пропустить матч из "Барселоной". У него подозревают коронавирус

Сергей Ребров вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги Чемпионов впервые за 25 лет. Фото Рейтер

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может пропустить матч 4-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр. По данным источника, в настоящее время Ребров ждёт результаты теста на коронавирус. Из-за подозрения на заражение украинский специалист пропустил воскресную тренировку своей команды.

Матч "Ференцварош" — "Барселона" состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 22:00.

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"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице группы G в Лиге чемпионов. Каталонский клуб набрал 12 очков в четырёх матчах. "Ференварош" замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко. Столько же очков набрало киевское "Динамо", которое 2 декабря сыграет с "Ювентусом".