Ребров хочет покинуть "Аль-Айн" ради сборной Украины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Украины.

Уже 9 августа Ребров может возглавить национальную команду, если разорвет контракт с "Аль-Айном", сообщил журналист Игорь Цыганик.

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"На сегодняшний момент есть две кандидатуры - Ребров и Маркевич. Насколько мне известно, Ребров уже начал консультации с юристами, чтобы разорвать контракт с "Аль-Айном". Возможно, он сможет это сделать. Если получится, то Ребров станет главным кандидатом, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа.

Я уверен, что исполком будет рассматривать и кандидатуру Маркевича. Сейчас идет серьезная работа. Есть два варианта, но у Реброва шансов больше. Впрочем, только при условии, что он сможет решить вопрос с клубом. Я знаю, что Ребров уже советовался с помощниками. Начинаются движения, чтобы Ребров смог возглавить сборную ", - заявил Цыганик в эфире "ЦиганикLIVE".

В начале июня Сергей Ребров возглавил катарский клуб "Аль-Аин". Перед этим три года работал с венгерским "Ференцварошем", с которым выиграл три чемпионства и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 1 сентября сборная Украины сыграет в отборе на Кубок мира против Казахстана.