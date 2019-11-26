Ребров готов рассмотреть предложение от "Динамо"

Сергей Ребров не исключает, что вернется снова в "Динамо". Фото: из открытых источников

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о возможности возвращения в "Динамо"

"Если поступит предложение от" Динамо ", подумаю об этом. Но я уважаю тех тренеров, которые в" Динамо "работают и отдают все. Это уже решение президента. Встречи были, но мы не обсуждали вопрос моего возвращения в Киев.

Я болею за "Динамо", переживаю, когда какие-то неудачи. Иногда Игорь Михайлович может позвонить мне и посоветоваться в каких-то моментах, потому что у меня уже был опыт работы с этой командой. То могу посоветовать ", - цитирует Реброва" Футбол 24 " со ссылкой на" Вацко Live ".

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Сергей Ребров работал три сезона тренером "Динамо". За это время выиграл 2 чемпионства и два Кубка Украины.