Реал-Ливерпуль. Где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Ливерпуль". Фото: REUTERS

Сегодня, 6 апреля, в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано начнется первая игра четвертьфинала Лиги чемпионов. На поле выйдут "Реал" (Испания) и "Ливерпуль" (Англия).

Прямую трансляцию поединка покажут телеканал Футбол 1 и pop-up-канал Volia Football HD 1 в стриминговом сервисе MEGOGO. Онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее в 21:30 начнет НВ.

Как команды вышли в ¼ финала

"Реал" выиграл группу с итальянским "Интером", украинским "Шахтером" и немецкой "Боруссией М". В 1/8 финала клуб прошел итальянскую "Аталанту".

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"Ливерпуль" выиграл группу с датским "Мидтьюлланном", голландским "Аяксом" и итальянской "Аталантой". В 1/8 финала клуб прошел немецкий "Лейпциг".

В какой форме соперники

"Реал" выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах и 4 предыдущих матча последовательно.

"Ливерпуль" выиграл 3 прошедших поединка подряд во всех турнирах без пропущенных мячей, но имел 2 поражения.

Какая ситуация с игроками в командах

"Реал" не сможет рассчитывать на основных защитников Рамоса, Карвахаля и полузащитника Вальверде из-за их травм.

За "Ливерпуль" не сыграют ключевые защитники ван Дейк, Гомес, Матип и полузащитник Хендерсон. Имеют повреждения.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Варан, Милитао, Начо - Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Мэнди - Асенсио, Бензема.

"Ливерпуль": Алиссон - Александр - Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон - Алькантара, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые матчи 1/4 финала пройдут 6-7 апреля, ответные - 13-14 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 27-28 апреля, ответные - на 4-5 мая. Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.