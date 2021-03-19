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Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

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Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов состоится в Турции. Фото: REUTERS

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Пары 1/4 финала:

"Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд

"Порту" – "Челси"

"Бавария" – ПСЖ

"Реал" – "Ливерпуль"

Пары 1/2 финала:

Победитель пары "Бавария" – ПСЖ против победителя пары "Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд

Победитель пары "Реал" – "Ливерпуль" против победителя пары "Порту" – "Челси"

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

1-е матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля.

1-е полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные – на 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Победителем прошлого сезону стала "Бавария".

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