"Реал" выдвинул ПСЖ ультиматум в переговорах о Мбаппе

Мбаппе надеется уйти из ПСЖ уже в этом году. Фото: Reuters

"Реал" выдвинул "Пари Сен-Жермен" ультиматум в переговорах по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Le Parisien.

Мадридцы заявили парижанам, что выйдут из переговоров, если сделка не будет согласована до вечера воскресенья, 29 августа. "Реал" отправил в Париж официальное уведомление. Мадридцы считают, что в "ПСЖ" тянут время.

Ранее "ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что "Реал" сделает третье предложение.

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Спортивный директор парижан Леонардо давал понять, что "ПСЖ" отпустит Мбаппе не менее чем за € 200 млн. Столько парижане заплатили за него "Монако" в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях "ПСЖ".