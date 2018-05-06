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понедельник, 07 мая 2018 00:16

"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"

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На легендарном "Камп Ноу" состоялось очередное "Эль Классико". "Барселона", которая уже оформила чемпионство, принимала мадридский "Реал".

Несмотря на то, что матч не имел особого турнирного значения, "Барса" досрочно сталачемионом Испании, матчи между этими командами не могут происходить без эмоций и страстей.

"Каталонцы" на правах хозяев поля начали матч активно. И уже на 10 минуте матча Суарес замкнул подачу Роберто, и вывел свою команду вперед. "Сливочные" отыгрались довольно быстро. Уже на 14 минуте Роналду замкнул подачу Бензема и сравнял счет. После этого территориальным и игровым преимуществом стали владеть гости. Однако воплотить моменты в забитые мячи не удалось. Когда команды уже збиралсб в роздягалню, у одного из самых активных игроков "Барсы" сдали нервы. Серхи Роберто ответил на провокацию Марсело и ударил того в лицо. Прямая красная карточка, не вызывает сомнений. И целый второй тайм в меньшинстве.

После перерыва настаникы команд заменили своих лидеров, чтобы дать им отдых. Вместо Роналлу вышел Асенсио, а Иньесту заменил Паулиньйо. Для Андреса это было последнее "Классико" в карьере.

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На 52 минуте хозяева поля, довольно неожиданно повели в счете. Месси "бильярдным" ударом вывел команду вперед. "Реал" играя в большинстве Волот заметным преимуществом, а хозяева уже вынуждены были обороняться, и искать свой шанс в контратаке. Сравнял счет мощным ударомв ощупь Гарет Бэйл. При ничейном счете гости начали еще активнее идти вперед. Последние 15 минут началась открытая игра. Команды по очереди бегали в атаку, играя без центра. Однако забить победный мяч одной из команд так и не удалось.

Барселона - Реал - 2:2

Голы: Суарес, 10, Месси, 52 - Роналду, 14 Бэйл, 72

Удаление: Серхи Роберто, 45 + 3

Чемпионат Испании стал вторым трофеем для "Барсы" в сезоне. В финале Кубка Испании "каталонцы" разгромили "Севилью" (5:0) и в 30-й раз в своей истории выиграла трофей.

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