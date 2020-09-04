"Реал" скрыл истинную сумму трансфера Азара

Эден Азар перешел в "Реал" летом 2019 года. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" занизил официальную сумму трансфера Эдена Азара.

"Сливочные" заплатили "Челси" €160 млн за звездного бельгийца вместо объявленных 115 млн, сообщает издание voetbalbelgie.

Информация всплыла после недавнего скандала с первым клубом бельгийца - "Тубизе", который должен получить определенный процент от перехода Эдена.

"Реал" должен был заплатить €800 тыс., разделив эту сумму на три платежа. Во время второго транша "Тубизе" едва не стал жертвой мошенников - корейская компания с аналогичным названием заявила себя в статусе получателя. Именно во время расследования и стало известно, что трансфер Азара вышел на 45 млн дороже, чем было объявлено.

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Эден Азар выступал за "Лилль", "Челси". С лета 2019 года защищает цвета "Реала". За сезон провел только 16 поединков и забил один мяч.