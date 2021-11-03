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среда, 03 ноября 2021 20:36

"Реал" с огромным трудом обыграл "Шахтер"

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&quot;Реал&quot; с огромным трудом обыграл &quot;Шахтер&quot;
"Шахтер" в первой игре выглядел беспомощным. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня второй игровой день в Лиге чемпионов и, значит, испанские команды продолжат старую добрую традицию избиения украинских. Трудно что-нибудь написать, когда твоя команда проиграла первую игру дома со счетом – 0:5.

Можно попытаться сказать какие-то банально-оптимистические вещи, но весьма вероятно сегодняшняя игра состоится по бразильскому сценарию: "Шахтер" забьет сколько сможет, а "Реал" – сколько захочет.

Можно, конечно, верить в повторение прошлогоднего успеха, но на это способны лишь неизлечиміые оптимисты.

Тренеры уже назвали стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Казимиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес.

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Судья дал свисток и игра началась!

2 мин. Мудрик неточной передачей спровоцировал атаку хозяев, но отбилились дончане.

5 мин. Модрич после красивой комбинации вышел один на один с Трубиным и бил с 5 метров. До сих пор непонятно, как Анатолий его парировал!

8 мин. Додо прорвался по правому флангу и упал, но арбитр из Франции пенальти в ситуации не увидел.

10 мин. Штанга! Патрик, кажется, приложился издалека. Куртуа уже ничего не мог поделать.

12 мин. Мудрик легко убежал от Карвахаля, но пробить забыл. Неплохо пока смотрятся горняки.

14 мин. Гол! Бензема и Винисиус легко запрессинговали медленного Марлона и Карим открыл счет ударом в пустые ворота! Да даже в чемпионате играть нельзя! 1:0

18 мин. Трубин снова спасает после удара Модрича. Хорошая дуэль вырисовывается.

Просто ужасная ошибка в ситуации с голом у Марлона. И за этого человека заплатили огромные деньги. Как так?

23 мин. Додо добежал до фланга, но уперся в могучего Менди.

25 мин. Мудрик приложился из-за пределов штрафной, но угодил точно в Куртуа.

29 мин. Немного успокоилась игра. Мадридцы начали ловить "Шахтер" на контратаках и горняки это поняли. Осторожнее играет украинский клуб.

32 мин. Мудрик выкатил под удар Фернандо и только прыжок Алабы спас королевский клуб от гола.

37 мин. Горняки не уступают во владении мячу, но создавать остроту удается очень редко.

39 мин. ГОЛ!! Есть первый мяч украинских команд. Патрик сбросил под удар Фернандо и тот вогнал в ворота -1:1. Уже интереснее!

43 мин. Опасный штрафной Бензема испортил бездарным ударом в стенку. Вот и хорошо!

45 мин. Фернандо! Мог делать дубль! Вошел в штрафную и сильно пробил по диагонали. Куртуа потащил!!!

Перерыв!

Начали команды все сначала во втором тайме!

47 мин. Фернандо выходил на ударную позицию, не дождался поддержки и ударил. С трудом, но заблокировали удар мадридцы.

49 мин. Мудрик дважды не мог выбить простые мячи и дважды "Реал" возвращался в атаку. Благо, что без последствий.

52 мин. Винисиус обежал Додо – самого быстрого в составе "Шахтера". Теперь дончанин должен взять реванш.

53 мин. Мудрик вываливался на ворота, но вместо удара отдал под удар Тете. И зачем?

56 мин. Де Дзерби получил предупреждение.

58 мин. Уже "Шахтер" заставляет хозяев играть без мяча. Вот в чем не упрекнешь горняков – так это в боязни соперника. Смело играют оранжево-черные!

59 мин. Тете ударил издалека. Для Куртуа это не опасность.

60 мин. Гол! Идеальную атаку разыграли Винисиус и Бензема. Кариму осталось только поразить ворота. Нелогичный гол хозяев поля – 2:1

А началось все с того, что Мудрик не добился с Винисиусом.

63 мин. Казэмиро зарабатывает желтую за фол на Додо.

68 мин. Замена у хозяев. Начо вместо Карвахаля.

70 мин. Мудрика грубо сбивают прямо на глазах у арбитра. Но ослеп француз!

71 мин. Соломон меняет Мудрика.

75 мин. Слишком много борьбы проигрывает украинский клуб. Утрачиваем инициативу. Более острыми становятся атаки "сливочных".

76 мин Степаненко бабахнул из-за пределов штрафной и едва не попал под перекладину.

79 мин. Бензема одним движением сбросил себе под удар, а другим пробил. Не попал!

80 мин. Судаков, Марлос и Маркос Антонио меняют Тете, Патрика и Степаненко.

82 мин. Марлос хорошо прорвался по правому флангу и отдал под удар Исмаили. Поэтому тяжело было забить головой из трудного положения.

86 мин. Маркос Антонио и Соломон совсем не вошли в игру.

86 мин. Палач "Реала" Дентиньо меняет уставшего Фернандо.

89 мин. Кроосу дали пробить и Трубин со второй попытки завладел мячом.

90 мин. Судаков пробил с 20 метров и Куртуа с огромным трудом парировал.

Все. Не удалось сравнять счет. Очередное поражение.

"Реал" продолжает лидировать в группе с 9 набранными очками. В "Шахтере" - 1 и он замыкает таблицу группы.

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Дата
03
ноября

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

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