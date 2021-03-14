"Реал" с дублем Бензема обыграл "Эльче"

Карим Бензема отличился дважды.Фото: Reuters

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своём поле переиграл "Эльче" — 2:1.

Первый гол на 61-й минуте забил защитник гостей Даниэль Кальво. Сравнял счёт на 73-й минуте Карим Бензема ударом головой с линии вратарской после подачи Луки Модрича. На 91-й минуте Бензема ударом с лёта после паса Родриго принёс своей команде победу.

В этом матче впервые после перерыва, связанного с травмой и операцией на колене, появился Серхио Рамос. Он вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. А на 75-й минуте — также после травмы — на поле в составе мадридского клуба вернулся Эден Азар.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин на поле не выходил.

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"Реал" благодаря этой победе опередил в таблице Примеры "Барселону", набрав 57 очков и выйдя на второе место. Лидером чемпионата остаётся "Атлетико" с 62 очками.