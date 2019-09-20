"Реал" рассматривает кандидатов на замену Зидану

Рауль может вернуться в "Реал" в качестве тренера

Мадридский "Реал" рассматривает 3 претендентов на пост главного тренера в случае отставки Зинедина Зидана.

Французский специалист находится под угрозой увольнения из-за неудачный старт в сезоне 2019/20. Команда дважды потеряла очки в Ла Лиге, а также крупно проиграла ПСЖ (0: 3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, Флорентино Перес может назначить на место француза главного тренера "Кастильи" Рауля Гонсалеса. Испанец отдал Мадриду 16 лет игровой карьеры.

Также на вакантное место претендуют свободные агенты Жозе Моуринью, который возглавлял "сливочных" в 2010-2013-х, а также Массимилиано Аллегри, который работал в "Милане" и "Ювентусе".

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Зинадин Зидан выиграл с "Реалом" 3-ю Лигу чемпионов, но перед началом прошлого сезона ушел из команды. Вернулся во второй половине сезона после неудач Лопатеги и Солари.