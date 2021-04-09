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суббота, 10 апреля 2021 06:11

"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче

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&quot;Реал&quot; победил &quot;Барселону&quot; в скандальном матче
Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

10 апреля в матче 30 тура чемпионата Испании "Реал" будет принимать "Барселону".

В матче 1-го круга мадридцы одержали скандальную победу на "Ноу Камп" - 3:1.

На старте поединка команды обменялись забитыми мячами. Гости вышли вперед после точного удара Федерико Вальверде, а каталонцы за 3 мин ответили голом Атсу Фати.

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Далее игра проходила на равных курсах. Решающим стал эпизод в середине 2-го тайма. После подачи углового капитан Мадрида Серхио Рамос упал в штрафной соперника. Арбитр Хуан Мартинес дал команду продолжать игру, но через несколько минут после подсказки помощника арбитр пошел смотреть видеоповтор. Мартинес назначил пенальти, который реализовал Рамос.

Хозяева бросились спасать игру, но в самом конце игры пропустили контратаку соперника и Лука Модрич забил 3-й гол.


После 29-ти туров "Барселона" имеет в своем активе 64 очков. У "Реала" на 2 меньше. Лидер таблицы - "Атлетико" - имеет 66 пунктов.

Начало игры в Мадриде в 22:00.

Всего команды между собой провели 204 игры. 85 побед в "Реал" и 6 меньше у "Барселоны". 40 раз между собой команды сыграли вничью.

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