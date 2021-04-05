"Атлетико" вернул чемпионскую интригу в Испании

Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011-го года. Фото: REUTERS

В матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде проиграл "Севилье" - 0:1.

Игра прошла на равных. "Атлетико" пытался форсировать события на поле, но "Севилья" не отсиживалась в обороне.

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На старте поединка хозяева не реализовали пенальти. Аргентинский легионер "Севильи" Лукас Окампос не смог переиграть Яна Облака.

Судьба поединка была решена в середине 2-го тайма. Когда по передаче Хесуса Наваса отличился Маркос Акунья. "Матрасники" так и не смогли отыграться.

"Атлетико" продолжает лидировать в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне набрала 66 очков. На 3 меньше у "Реала". Если "Барселона" 5 апреля победит "Вальядолид", то каталонцы приблизятся к "Атлетико" на 1 очко. Ранее "матрасники" имели преимущество над соперниками более 10 очков. 11 апреля "Атлетико" будет принимать "Бетис".