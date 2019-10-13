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воскресенье, 13 октября 2019 16:17

"Реал" отозвет Лунина из аренды. На украинца претендует другой клуб

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&quot;Реал&quot; отозвет Лунина из аренды. На украинца претендует другой клуб
Лунин не сыграл за "Вальядолид" ни одного матча

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", может продолжить карьеру в "Бетисе"

Сообщает "Трибуна".

"Реал" попытается преждевременно разорвать контракт об аренде 20-летнего украинца в "Вальядолиде" и найти ему другой клуб, где ему гарантируют игровое время.

Потенциально новым клубом вратаря является "Бетис", который и раньше им интересовался.

Дело в том, что "Бетис" так и не смог найти достойную замену Пау Лопесу, который перешел в "Рому". Ставка на Хоэля Роблеса не сработала, а второй вратарь Дани Мартин не тянет на основного. Роблеса попытаются продать в зимнее трансферное окно.

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Лунин так и не дебютировал за "Вальядолид".

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13
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