"Реал" отказался от трансфера лидера сборной Франции

Летом 2018 Погба вместе со сборной Франции выиграл Кубок мира. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" отказался от идеи трансфера полузащитник а "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

Испанский клуб не может позволить себе этот трансфер-за высокой цены футболиста, пишет "Марка".

Из-за пандемии коронавируса "Реал" экономить деньги и покупать больше дешевых игроков. В качестве усиления в центр поля мадридцами рассматриваются кандидатуры Эдуардо Камавинга с "Ренна" и Нголо Канте с "Челси".

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В этом сезоне АПЛ Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 7 матчей и отдал две голевые передачи.