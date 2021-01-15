"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании

Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

В полуфинальном матче Кубка Испании "Атлетик" Бильбао победил мадридский "Реал" - 2:1.

Баски шокировали "сливочных" в 1-м тайме, когда Рауль Гарсия забил 2 мяча в ворота Тибо Куртуа.

Во 2-й половине игры подопечные Зинедина Зидана стремились спасти игру, но смогли забить только 1 гол. Забитый мяч Карима Бензема был зачислен только после подсказки VAR.

"Атлетик" смог удержать свое преимущество и вышел в финал Супербкубка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании

17 января в финале "Атлетик" выступит против "Барселоны". Начало игры - в 22:00.