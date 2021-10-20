"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"

В избиении "Шахтера" поучаствовали молодые звезды "Реала". Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" был нещадно бит в Киеве мадридским "Реалом" в третьем туре Лиги чемпионов. "Сливочные" вынесли "Шахтер" с поля со счетом - 5:0. Дважды отличился Винисиус, по одному разу Родриго и Бензема. Еще один гол в свои ворота забил Сергей Кривцов.

Именно Кривцов убил интригу в матче своим неуклюжим автоголом на 38-ой минуте. Правда, к тому моменту "Реал" имел десять голевых моментов, а хозяева поля - только один.

В перерыве Де Дзерби решил изменить ход матча, выпустив на поле Марлоса и Маркоса Антонио вместо Соломона и Тете. Однако замены имели обратный эффект. Бразилец провалился в защите, позволив гостям разрывать защиту украинского клуба. "Реал", никуда не торопясь, забил еще четыре гола на любой вкус - 5:0.

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Следующая встреча соперников состоится 3 ноября в Мадриде. "Шахтер" за три матче не смог забить ни одного мяча в ворота соперников и уверенно занимает последнее место в группе с 1 набранным баллом.