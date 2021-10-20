"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 585
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 441
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1053
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 15346
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1827
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3033
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1116
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"
Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4338
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1395
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 990
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
среда, 20 октября 2021 00:19

"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"

  Комментировать
&quot;Реал&quot; издевательски обыграл &quot;Шахтер&quot;
В избиении "Шахтера" поучаствовали молодые звезды "Реала". Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" был нещадно бит в Киеве мадридским "Реалом" в третьем туре Лиги чемпионов. "Сливочные" вынесли "Шахтер" с поля со счетом - 5:0. Дважды отличился Винисиус, по одному разу Родриго и Бензема. Еще один гол в свои ворота забил Сергей Кривцов.

Именно Кривцов убил интригу в матче своим неуклюжим автоголом на 38-ой минуте. Правда, к тому моменту "Реал" имел десять голевых моментов, а хозяева поля - только один.

В перерыве Де Дзерби решил изменить ход матча, выпустив на поле Марлоса и Маркоса Антонио вместо Соломона и Тете. Однако замены имели обратный эффект. Бразилец провалился в защите, позволив гостям разрывать защиту украинского клуба. "Реал", никуда не торопясь, забил еще четыре гола на любой вкус - 5:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей

Следующая встреча соперников состоится 3 ноября в Мадриде. "Шахтер" за три матче не смог забить ни одного мяча в ворота соперников и уверенно занимает последнее место в группе с 1 набранным баллом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 15337
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 14006
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8298
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 6498
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 5805
Спорт
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
 Просмотров: 45
"Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей
"Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей
 Просмотров: 819
Обладатель "Золотого мяча" похвалил Лунина
Обладатель "Золотого мяча" похвалил Лунина Просмотров: 324
"Заря" предлагает Скрипнику новый контракт
"Заря" предлагает Скрипнику новый контракт Просмотров: 135
"Шахтер" победил "Реал" в Юношеской Лиге УЕФА
"Шахтер" победил "Реал" в Юношеской Лиге УЕФА Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
2
Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского
1
Зеленский и Конституционный суд: юрист рассказал о тревожном сценарии
1
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Голосов: 254
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть