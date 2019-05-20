"Реал" готов продать обладателя Золотого мяча и осуществить самый дорогой трансфер в истории футбола

"Реал" готов сделать Мбаппе самым дорогим игроком в мире. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" собирается шокировать футбольный мир двумя неожиданными соглашениями.

Испанские СМИ уже давно анонсируют серьезные кадровые пертурбации в лагере "сливочных", однако до сегодняшнего дня никто даже предположить не мог, что Флорентино Перес решится продать действующего обладателя "Золотого мяча". Лука Модрич может покинуть Мадрид уже этим летом, информирует авторитетный журналист Жозе Педрерол в программе "El Chiringuito".

Реал продаст 33-летнего хорвата, если получит хорошее предложение по его трансферу.

Интересно, что о Модрича было принято после неожиданного заявления Килиана Мбаппе, который намекнул на свой уход из "ПСЖ".

Marca считает, что французский вундеркинд сделал первый шаг к трансферу в "Реал". Королевский клуб может подписать 20-летнего форварда за рекордные в истории футбола 280 млн евро. Напомним, что приобретение Неймара из "Барселоны" в 2017 году обошлось Париже в 222 млн евро.

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В этом сезоне "Реал" сменил трех тренеров по ходу сезона, но в чемпионате Испании занял только 3 место, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала.