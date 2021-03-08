"Реал" готов потратить бешеные деньги на звездного форварда

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Трансфер форварда сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда обойдется "Реалу" в € 270 млн.

В мадридском клубе считают трансфер норвежца приоритетным. Холанд может доминировать в мировом футболе в ближайшее десятилетие, сообщает As.

"Реал" планирует подписать игрока летом 2021 года. Трансфер может обойтись "сливочным" в € 270 млн евро с учетом суммы за переход - € 150 млн, а также зарплаты Эрлинга за 6 лет.

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"Боруссия" не планировала продавать Холанда ранее 2022 года, но в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса может рассмотреть трансфер.

В пользу возможного перехода говорят также хорошие отношения между руководителями двух клубов. Вероятно, "Реал" сможет на несколько лет разбить выплаты, если стороны обо всем договорятся.

В этом сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Германии. "Реал" ищет замену основном нападающему Кариму Бензема, которому в конце года исполнится уже 34 года. Другими претендентами на норвежца является "Челси", ПСЖ и "Манчестер Сити".