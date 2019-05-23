"Реал" готов осуществить трансфер года

Мадридський "Реал" може скористатися напруженими стосунками Кілиана Мбаппе. Фото:REUTERS

Мадридский "Реал" может воспользоваться напряженными отношениями Килиана Мбаппе и его текущего клуба ПСЖ.

"Сливочные" внимательно следят за звездой парижан, информирует L'Equipe.

В Мадриде положительно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения приза лучшему игроку сезона в Лиге 1. Мбаппе намекнул, что готов к изменениям в карьере. Трансфер в "Реал" - наиболее вероятный вариант для форварда сборной Франции. Однако ПСЖ установил серьезный ценник на своего бомбардира - 250 млн евро.

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В список потенциальных целей "Реала" на трансферное окно также входят Поль Погба и Эден Азар.