"Реал" - "Бавария" 2:2. Мадридцы завоевали путевку в Киев

Роббен получил травму в первом матче и не помог "Баварии" в Мадриде. Фото: noz.de

Во вторник, 1 мая, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией". В первом матче в Германии мадридцы победили мюнхенцев со счетом 2:1.

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакиром. Ассистентами назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные помощники - Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек. Четвертый рефери - Мустафа Эйсой.

Стартовые составы:

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Модрич, Васкес, Асенсио, Ковачича, Бензема, Роналду

"Бавария": Ульрих, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Толиссо, Алькантара, Рибери, Родригес, Левандовски, Мюллер

1' Матч начался.

2' "Бавария" заработали первый штрафной на подступах к штрафной "Реала". После навеса Родригес голкипер Навас выбил мяч подальше от ворот.

3' 0:1 - После ошибки Серхио Рамоса в штрафной Киммих отправил мяч в сетку с близкого расстояния.

6' Прострел Бензема едва не завершился голом - Роналду в последний момент помешал Мюллер.

11' 1:1 - Марсело сделал отличный пас с левого фланга - Бензема беспрепятственно результативно пробил головой. В пропущенном голе не лучшим образом сыграл Алаба, который залечил травму и вернулся на поле после долгой паузы.

16' Шикарную комбинацию разыграли хозяева: Бензема прошел оппонента, обыгрался в касание с Асенсио и выходил один на один с голкипером - ассистент зафиксировал офсайд.

17' Левандовски в борьбе с Рамосом оказался на газоне в штрафной - арбитр не увидел нарушения правил.

22' Киммих сделал опасный навес во вратарскую - Навас на мгновение опередил Левандовски.

26' Повреждение получил Васкес, которого Зинедин Зидан отрядил на правый фланг защиты, и уже пошел разминаться Начо, однако тренер испанцев решил повременить с заменой.

28' Невероятный момент имел Марсело, которого Роналду вывел на ворота - бразилец долго думал, как распорядиться мячом, и в итоге его пас нейтрализовали защитники.

32' Рибери создал момент для Мюллера, который развернулся в штрафной и нанес удар - Навас спокойно завладел мячом.

34' Прекрасный момент создала "Бавария" - Хуммельс просочился на чужую половину, отпасовал в штрафную на Левандовски, который мощно пробил - вратарь отвел угрозу. Мяч поднялся над линией ворот и Родригес из выгодной позиции имел все возможности сравнять счет по сумме двух матчей, однако попал выше перекладины.

39' Роналду нехитрым финтом пробросил мяч мимо оппонента и пробил в ближний нижний угол - Ульрих справился с ударом.

45' Толиссо несподівано решил забросить мяч в девятку дальним ударом - не хватило точности.

45+1' После подачи Киммиха мяч в штрафной попал в руку Марсело - турецкий арбитр не усмотрел фола со стороны защитника "Реала".

Перерыв

46' 2:1 - Второй тайм начался шоком для гостей: после ужасной ошибки защитника и голкипера "Баварии" Бензема вывел "Реал" вперед.

49' Бензера в противоречивой ситуации оказался на газоне в штрафной - свисток арбитра промолчал.

50' Алаба нерабочей правой пробил из-за пределов штрафной - Навас перевел мяч на угловой.

53' Модрич опасно то ли пробил, то ли прострелил в штрафную - мяч пролетел рядом со стойкой, при этом Бензема немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.

54' Роналду из выгодной позиции не переправил мяч в сетку.

59' Хуммельс очень опасно пробил по воротам - Навас спас свою команду, после добивания Зюле разрядили ситуацию защитники.

63' 2:2 - Хамес Родригес подхватил мяч после отскока и сделал счет равным. Футболист не стал праздновать гол в ворота клуба, которому принадлежит.

72' Зидан делает двойную замену: вместо Бензема и Ковачича выходят Бэйл и Каземиро.

74' Отличный момент у "Баварии": Толиссо выиграл единоборство у соперника и метров с 7 с отскоком от газона пробил по воротам - Навас невероятным образом среагировал на удар.

75' После удара Хамеса и рикошета от защитника мяч по замысловатой траектории полетел в угол ворот "Реала" - голкипер накрыл мяч.

77' Защитник мюнхенцев Зюле нейтрализовал опасный проход и удар Роналду.

79' Удар Мюллера из пределов штрафной Навас перевел на угловой.

86' Роналду великолепным пасом вразрез вывел Бейла один на один с голкипером - ассистент увидел положение вне игры.

87' Васкес получил травму и вынужденно покинул поле.

90' После навеса со штрафного Навас выиграл верховую борьбу, но остался на газоне после столкновения с футболистами.

90+2' Хуммельс совсем немного не хватило, чтобы воплотить в гол подачу Алькантары.

90+3' Навас снял мяч с головы Вагнера, который готов был стать героем матча.

90+6' "Бавария" не использовала последний шанс и арбитр сразу дал финальный свисток.

Конец матча

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Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".