Разочаровал за полгода. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер

Роман Яремчук не мог закрепиться в Португалии. Фото: ФК "Бенфика"

Португальская "Бенфика" хочет избавиться от форварда сборной Украины 26-летнего Романа Яремчука.

Лиссабонский клуб выставил украинца на трансфер. "Бенфика" собирается продать Яремчука в Англию, сообщает Correio de Manha.

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"Орлы" хотят получить за украинца €17 млн. чтобы отбить потраченные на него деньги. Именно за такую ​​сумму нападающий перешел из "Гента".

В "Бенфике" недовольны сотрудничеством с Яремчуком и его малой результативностью.

Одним из претендентов на футболиста называют "Эвертон".

В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 29 матчей за португальский клуб, забил шесть мячей, совершил пять ассистов. Яремчук является основным форвардом сборной Украины. Участвовал в Евро-2020. В Украине нападающий выступал за "Карпаты", "Динамо" и "Александрию".