Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 2583
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 675
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3133
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 873
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 468
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3933
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
"Бавария" разгромила "Бенфику"
"Бавария" разгромила "Бенфику"
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1197
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 792
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5283
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 297
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 09:09

Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы

  Комментировать
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

21 октября состоялись матчи третьего тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А французский "Рейнджерс" не имел никаких проблем с "Брондбю" -2:0.

В другом матче группы "Лион" одержал гостевую победу над "Спартой" - 4:3. По ходу игры гости уступали 0:2 и доигрывали в меньшинстве, но смогли проявить характер и победить.

Лидером группы является "Лион" с тремя победами. "Спарта" отстает на пять очков.

В группе В гости одержали две победы. "Реал Сосьедад" в гостях минимально одолел австрийский "Штурм" - 1:0, а "Монако" оказался сильнее ПСВ - 2:1.

Лидером таблицы является "Монако" с семью очками, в Сосьедад на два меньше.

"Наполи" уничтожил чемпиона Польши "Легию" -3:0, а "Спартак" проиграл дома "Лестеру" - 4:3. Россияне побеждали по ходу игры 2: 0. Все четыре мяча за гостей забил Патсон Дака.

"Легия" имеет в своем активе две победы. В "Наполи" четыре очка.

Результативными вышли матча в группе D. "Фенербахче" и "Антверпен" сыграли вничью 2:2, а в другом матче "Айнтрахт" одолел "Олимпиакос" - 3:1.

Лидером таблицы является "Айнтрахт", который на одно очко опережает "Олимпиакос".

Только один гол был забит в группе Е. "Лацио" и "Марсель" сыграли вничью -0:0. А "Галатасарай" вырвал победу над "Локомотивом" - 1:0.

В таблице "Галатасарай" - семь очков, а у "Лацио" на три меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций

Чемпион Болгарии "Лудогорец" дома проиграл "Браге" из Португалии - 0:1, а в другом матче группы F "Митьюлланнд" и "Црвена Звезда" сыграли вничью - 1:1.

Чемпион Сербии является лидером группы с семью очками. В "Браги" на один пункт меньше.

В группе Н команда Андрея Ярмоленко разгромила бывший клуб Руслана Малиновского "Генк" -3: 0. Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. В другом матче "Рапид" из Австрии "победил" Динамо "Загреб - 2:1.

"Молотобойцы" имеют три победы. Все остальные команды имеют по три очка.

"Бетис" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего в группе G - 1:1. В другом матче "Ференцварош" в гостях проиграл "Селтику" - 1:2.

Украинские клубы в еврокубках получили одну победу. В Лиге конференций "Заря" в гостях одолела ЦСКА из Софии - 1:0. "Динамо" проиграло "Барселоне" - 0:1, а "Реал" разгромил "Шахтер" - 5: 0.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 11781
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 6912
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6543
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6399
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 9 Просмотров: 5184
Спорт
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
 Просмотров: 189
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
 Просмотров: 297
Моуриньо опозорился в Лиге конференций
Моуриньо опозорился в Лиге конференций Просмотров: 423
Стало известно, попадет ли Бензема в тюрьму
Стало известно, попадет ли Бензема в тюрьму Просмотров: 486
Стало известно, где состоится клубный Кубок мира
Стало известно, где состоится клубный Кубок мира Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
4
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
Голосов: 264
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть