Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

21 октября состоялись матчи третьего тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А французский "Рейнджерс" не имел никаких проблем с "Брондбю" -2:0.

В другом матче группы "Лион" одержал гостевую победу над "Спартой" - 4:3. По ходу игры гости уступали 0:2 и доигрывали в меньшинстве, но смогли проявить характер и победить.

Лидером группы является "Лион" с тремя победами. "Спарта" отстает на пять очков.

В группе В гости одержали две победы. "Реал Сосьедад" в гостях минимально одолел австрийский "Штурм" - 1:0, а "Монако" оказался сильнее ПСВ - 2:1.

Лидером таблицы является "Монако" с семью очками, в Сосьедад на два меньше.

"Наполи" уничтожил чемпиона Польши "Легию" -3:0, а "Спартак" проиграл дома "Лестеру" - 4:3. Россияне побеждали по ходу игры 2: 0. Все четыре мяча за гостей забил Патсон Дака.

"Легия" имеет в своем активе две победы. В "Наполи" четыре очка.

Результативными вышли матча в группе D. "Фенербахче" и "Антверпен" сыграли вничью 2:2, а в другом матче "Айнтрахт" одолел "Олимпиакос" - 3:1.

Лидером таблицы является "Айнтрахт", который на одно очко опережает "Олимпиакос".

Только один гол был забит в группе Е. "Лацио" и "Марсель" сыграли вничью -0:0. А "Галатасарай" вырвал победу над "Локомотивом" - 1:0.

В таблице "Галатасарай" - семь очков, а у "Лацио" на три меньше.

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Чемпион Болгарии "Лудогорец" дома проиграл "Браге" из Португалии - 0:1, а в другом матче группы F "Митьюлланнд" и "Црвена Звезда" сыграли вничью - 1:1.

Чемпион Сербии является лидером группы с семью очками. В "Браги" на один пункт меньше.

В группе Н команда Андрея Ярмоленко разгромила бывший клуб Руслана Малиновского "Генк" -3: 0. Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. В другом матче "Рапид" из Австрии "победил" Динамо "Загреб - 2:1.

"Молотобойцы" имеют три победы. Все остальные команды имеют по три очка.

"Бетис" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего в группе G - 1:1. В другом матче "Ференцварош" в гостях проиграл "Селтику" - 1:2.

Украинские клубы в еврокубках получили одну победу. В Лиге конференций "Заря" в гостях одолела ЦСКА из Софии - 1:0. "Динамо" проиграло "Барселоне" - 0:1, а "Реал" разгромил "Шахтер" - 5: 0.