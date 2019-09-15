Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал ожидаемую победу над шведским боксером Отто Валлином, но она далась ему крайне нелегко.

Об этом пишет segodnya.ua.

После спокойного начала боя в третьем раунде у Фьюри открылось сильное рассечение над правым глазом, которое сильно кровоточило и могло привести к остановке боя.

Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде, Фьюри победил единогласным решением судей.

Кровавые фотографии Тайсона Фьюри уже облетели все соцсети. Читатели сравнивают травму британца с рассечением Виталия Кличко в бою против Леннокса Льюиса.

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Тогда поединок остановили и присудили поражение украинцу техническим нокаутом. Сейчас же рефери дал Фьюри возможность продолжить бой.