Рассказали, как Суркис спас от холода журналистов телеканала "Футбол"

Игорь Суркис помог журналистам. Фото: Аргумент

Вице-президент "Мариуполь" Андрей Санин рассказал об интересном случае с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Не могу сказать, что очень часто пересекался с братьями Суркисами. С Григорием Михайловичем впервые воочию встретился во время визита киевлян в Мариуполь. Тогда руки друг другу пожали.

С Игорем Михайловичем регулярно пересекался во время судебного процесса в Лозанне. А так как он затянулся до глубокой ночи, то таких очных встреч в здании CAS было довольно мало.

И я хочу сказать, что никакой враждебности не ощущалось. Была даже ситуация, когда мы вместе c Игорем Суркисом стояли и обсуждали, как незаметно вынести из кухни здания CAS кофе для ребят из съемочной группы телеканала "Футбол", которые все время провели в достаточно холодном климате Лозанны снаружи здания CAS.

В результате ребята получили по димлячии чашке ароматного напитка. Миссия по спасению замерзших соотечественников была выполнена ", - передает слова Санина Tribuna.com.

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После решения суда в Лозанне с "Динамо" было снято три очка.