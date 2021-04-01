Расхлябанность и пижонство - реакция СМИ на потерю очков Украины в матче против Казахстана

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.

На гол Романа Яремчука гости ответили в начале 2-го тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на неудачную игру команды Андрея Шевченко.

"Футбол 24" считает, что национальной команде на поле не хватало лидера и точности ударов.

"На поле не хватает настоящего капитана. Вроде все наши звездные легионеры дают от себя понемногу, но вожак должен быть один. Завести команду Александр Зинченко пока не способен. Светлая голова, креатив, классные пасы и открывания - игра под руководством Хосеп Гвардиолы зря для Саши не проходит. Но то же исполнение подводит, над ударами надо работать и работать. Украина 28 раз пробивала по воротам Казахстана. Однако лишь 10 раз Станислав Покатилов вынужден был вступать в игру. только 89% наших ударов шли по центру! Не знаю, где там комментатор увидел гений вратаря, ведь ему и бросаться особенно не приходилось. Только Роман Яремчук выкрутил, сразу гол. Даже казахи били то разнообразнее, старались целить в угол."



Завести команду Александр Зинченко пока не способен

Команде Шевченко не хватает волевых качеств. После пропущенного гола у сборной Украины начались проблемы, пишет "Трибуна".

"Абсолютно не понравилось, как футболисты сборной Украины отреагировали на пропущенный гол. Не было злости, не было спортивной злости и желания сразу же бежать вперед. Команда не поняла, что произошло, в какой-то момент попала в прострацию, с которой долго выходила. Тревожный звоночек , который в будущем может превратиться еще в большую проблему ".

Украинцам не стоит пенять на арбитра, который не поставил 2 пенальти. В игроков сборной были все шансы и возможности забивать с игры, пишет Ua-football.ua.

"Дважды украинцы имели претензии к арбитру по пенальти. Но Матей Юг не поверил падению Артема Довбика, ранее не заметил, как Сергей Малый дергал Жуниора Мораеса за футболку в штрафной площади. Но отговорки эти для бедных - забивать помешал не арбитр, а расхлябанность, с которой команда действовала на завершающей фазе. Да еще и то ошибка в защите ... "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы сделали себе кумиров из игроков ротации клубов Западной Европы" - реакция соцсетей на ничью сборной Украины против Казахстана

"Футбум" критикует игроков сборной за игру в обороне. Футболисты должны быть больше сконцентрированы имея игровое преимущество.

"Пешеходная контратака, которую не спеша "разогнал" Александр Марочкин. Возвращение в оборону был откровенно пижонским, в действиях украинских сборников буквально ощущалось откровенное неверие в возможности казахстанцев вывести игрока на ударную позицию по точным исполнением. В момент передачи Азат Нургалиева во фланг Марочкин казахстанцы выходили на украинском оборону "три в пять", и сзади еще Николай Шапаренко подгребал. А в конечной фазе было уже "5 в 6", причем те 6 оборонявшихся не успели занять правильные позиции ".

После 3 туров отбора к Кубку мира сборная Украины занимает 2-е место. Лидирует сборная Франции, опережает команду Андрея Шевченко на 4 очка. В стартовых 3 турах украинцы сыграли трижды вничью - против Франции, Финляндии и Казахстана. 1 сентября 2021 года отбор на Кубок мира продолжится.