Рамос готов на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в "Реале"

Капитан мадридского "Реала" 34-летний Сехио Рамос готов на понижение зарплаты, чтобы оставить в команде.
Звездный футболист готов пойти на снижение собственного заработка ради подписания нового контракта, сообщает Marca
Рамос находится в хороших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом, поэтому нет сомнений, что стороны заключат новое соглашение.
В ближайшее время они встретятся, чтобы детально обсудить продление договора. Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.
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В прошлом сезоне Рамос провел 44 матча, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с "Реалом" истекает 30 июня 2021 года.
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