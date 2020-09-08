Рамос готов на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в "Реале"

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Капитан мадридского "Реала" 34-летний Сехио Рамос готов на понижение зарплаты, чтобы оставить в команде.

Звездный футболист готов пойти на снижение собственного заработка ради подписания нового контракта, сообщает Marca

Рамос находится в хороших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом, поэтому нет сомнений, что стороны заключат новое соглашение.

В ближайшее время они встретятся, чтобы детально обсудить продление договора. Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

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В прошлом сезоне Рамос провел 44 матча, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с "Реалом" истекает 30 июня 2021 года.