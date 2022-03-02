Ракицкий расторг контракт с "Зенитом"

Ярослав Ракицкий играл в России с начала 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Бывший защитник сборной Украины 32-летний Ярослав Ракицкий покинул "Зенит",

Ракицкий досрочно расторг контракт с чемпионом России , сообщает сайт клуба.

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"2 марта по просьбе Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним.

В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

"Сине-бело-голубые" и его болельщики благодарят Ярослава за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре.

Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", - говорится в сообщении.

Ракицкий выступал за "Зенит" с 2019 года. В Украине защитник выступал за "Шахтер". После переезда в Россию защитника перестали вызывать в сборную Украины.