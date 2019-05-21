Первую часть сезона Ракицкий играл за "Шахтер".

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий получит медаль чемпиона Украины.

Донецкий "Шахтер", который в субботу завоевал очередное чемпионство, передаст защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины, сообщает "Чемпионат".

Зимой Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно за 10 млн евро.

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В РПЛ Ракицкий провел 11 матчей (забил 3 гола) и завоевал с командой чемпионский титул. Таким образом, Ярослав стал чемпионом России и Украины сезоне.