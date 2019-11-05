"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"

Во время лечения Франческо Ачерби переплутал флаконы с лекарствами. Вскоре отказался от них вовсе

Защитник "Лацио" Франческо Ачерби забил невероятный гол в матче с "Торино" (4:0).

Ачерби отличился после того, как ему удалось победить в борьбе с раком. Об этом сообщает "Трибуна".

"Я перестал бояться шесть лет назад. Я думал, что же будет, если болезнь снова вернется? Я решил, что встречу ее лицом к лицу. Теперь мне все ясно, и я знаю, что все может поменяться буквально за день.

У меня были сеансы химиотерапии с 7 января по 14 марта 2014 года. Это было словно путешествием в параллельный мир, мир боли и смелости. Вход туда ближе, чем мы думаем.

Болезнь позволила стать мне лучше как человеку, избавила меня от сожалений. Я стал внимательнее относиться к тому, что меня окружает: убрал все, что мне не нужно, весь негатив, а также иллюзии. Я перестал мечтать и сосредоточился на простых целях.

Вход туда ближе, чем мы думаем

После смерти отца во время моих выступлений за "Милан" я пал очень низко. Я словно забыл, зачем играю и как вообще играть. Я начал выпивать и, поверьте, был готов пить что угодно.

Это может показаться кошмарным парадоксом, но рак спас меня. У меня появилось нечто, с чем нужно бороться, предел, который нужно преодолеть. Я словно заново начал жизнь и увидел мир, о котором совсем забыл.

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В нынешнем сезоне 31-летний Ачерби сыграл за "Лацио" 11 матчей, в которых забил один мяч.