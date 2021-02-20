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суббота, 20 февраля 2021 10:25

Ради Евро Ярмоленко отказался от предложений из Ближнего Востока и США

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Ради Евро Ярмоленко отказался от предложений из Ближнего Востока и США
Андрей Ярмоленко еще не забивал в нынешнем английском первенстве. фото: whufc.com

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отказался от трансферных предложений в зимнее окно.

"Травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее могли представить. Осталось 10-15 дней до восстановления". Сообщает телеканал "Футбол".

"Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него – это дороже, больше, чем деньги, это больше, чем что-либо. Потому как в зимний перерыв было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но страны эти не способствуют, чтобы тебя вызывали в сборную.

Был конкретный интерес со стороны Саудовской Аравии и со стороны США, со стороны Майами. Были лучше условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода, потеряет возможность сыграть на Евро и он отказался от выгодных денежных предложений.

Поэтому он решил остаться в "Вест Хэме", набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро", – сказал Денисов.

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Раньше сообщалось, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко летом за 5-6 млн фунтов.

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