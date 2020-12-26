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суббота, 26 декабря 2020 14:15

Ради "Аталанты" Коваленко отказал "Роме"

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Ради &quot;Аталанты&quot; Коваленко отказал &quot;Роме&quot;
Коваленко тренировался под руководством Фонсеки. Фото - euro.com.ua

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко отклонил предложение "Ромы", сообщает TuttoAtalanta.

Некоторое время представители римского клуба контактировали с 24-летним украинцем, но он выбрал "Аталанту". "Рому" тренирует Паулу Фонсека, который работал с Коваленко в "Шахтере".

Сообщалось, что Коваленко подписал предварительный 4-летний контракт с "Аталантой". Это подтверждают несколько источников.

Также был интерес со стороны "Бенфики", но "орлы" обратились к футболисту слишком поздно.

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В этом сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах.

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Дата
26
декабря

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