Ради "Аталанты" Коваленко отказал "Роме"

Коваленко тренировался под руководством Фонсеки. Фото - euro.com.ua

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко отклонил предложение "Ромы", сообщает TuttoAtalanta.

Некоторое время представители римского клуба контактировали с 24-летним украинцем, но он выбрал "Аталанту". "Рому" тренирует Паулу Фонсека, который работал с Коваленко в "Шахтере".

Сообщалось, что Коваленко подписал предварительный 4-летний контракт с "Аталантой". Это подтверждают несколько источников.

Также был интерес со стороны "Бенфики", но "орлы" обратились к футболисту слишком поздно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О трансфере Коваленко "Аталанта" объявит в первых числах января

В этом сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах.