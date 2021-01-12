Работник автомойки разбил Ferrari экс-вратаря сборной Италии

Автомойщик разбил автомобиль вратаря "Дженоа" 37-летнего Федерико Маркетти.

Работник автомойки должен был вернуть футболисту машину Ferrari 812 Superfast стоимостью €100 тысяч после того, как ее помоют, но не справился с управлением и влетел в ограждение, сообщает Corriere dello Sport.

В результате столкновения пострадали пять автомобилей, а виновник происшествия еще и врезался в отбойник. Работник автомойки не пострадал, в отличие от мощного спорткара.

Автор: Corriere della Sera

Автор: Corriere della Sera

Автор: Corriere della Sera

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Федерико Маркетти выступал за "Кальяри", "Лацио", и "Дженоа" в Серии А. Провел 11 матча за сборную Италии.