Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде

Владимир Лысенко начал свою карьеру в "Динамо". Фото: ФК "Колос"

Футболисты "Колоса" попали в скандал возвращаясь поездом из матча против "Мина".

Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один неизвестный футболист "Колоса" в состоянии алкогольного опьянения нарушили общественный порядок в поезде, сообщает "Обозреватель".

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Игроки клуба приставали к девушкам из соседнего купе, которые возвращались в Киев с похорон подруги. По словам пострадавших, Лысенко даже выломал дверь. В результате вмешалась охрана поезда, а Милько извинился. Одна из девушек ранее занималась футболом, она и поняла, что это игроки "Колоса". Позже они идентифицировали личности по фото на официальном сайте "Колоса". К тому же Лысенко и сам назвал девушкам свое имя. Четвертого игрока они не видели.

Уже в Киеве нарушителей ждали полиция и сотрудники "Укрзализныци", однако никаких наказаний за две недели не поступило. Клуб тоже не извинился перед ними. С "Укрзализныци" в УАФ и "Колос" отправили письма с описанием события и просьбой привлечь к ответственности футболистов, но реакция пока не было.



"Колос" не смог победить "Минай" - 0:0. В текущем сезоне команда из Коваливки занимает шестое место, отставая от зоны еврокубков на два очка. 24 Квинт команда Руслана Костишина будет принимать "Ворсклу". Начало игры в 17:00.