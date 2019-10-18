Путин дал команду "дружить" с Украиной

Николай Несенюк: "Хотите дружить - извинитесь и отдайте всё, что забрали"

Футбол всегда шел впереди политики. У нас так было когда осенью 1999-го московская газета перед матчем Россия – Украина якобы шутя призывала "бить хохлов". А 2013-го перед тем, как напасть на нас, Россия раскручивала в прессе идею "объединенного чемпионата". Теперь опять после победы Украины над Португалией московская газета так "обрадовалась" этому, что вместила заглавие на украинском языке, который до сих пор для россиян будто и не существовал. В ответ один из наших футбольных журналистов то ли "почувствовав" струю, то ли получив команду, начал активно брататься с россиянами.

В современной России официальная пресса никогда просто так ничего неожиданного не пишет. Потому что если напишет, то завтра исчезнет, как исчезла когда-то в один день газета, которая написала об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой. Итак, в Москве журналистам дана команда "дружить" с Украиной. Конечно, не всем, а наиболее приближенным. Остальные должны сами догадаться. Почему так случилось? Может, санкции допекли российскую экономику, может, еще какая причина. Но наличие разворота на "дружбу" очевидно. Что делать нам в ответ?

В современной России официальная пресса никогда просто так ничего неожиданного не пишет. Потому что если напишет, то завтра исчезнет, как исчезла когда-то в один день газета, которая написала об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой

Почти каждый из нас имел в младших классах опыт встреч по пути в школу со старшими на несколько лет подростками, которые, в зависимости от обстоятельств, могли оскорбить, побить, забрать деньги или конфеты. Впоследствии, когда вы подрастали и были способны дать отпор, прежние обидчики начинали вести себя тихо, будто ничего не было. Иногда даже в друзья набивались. На такое может быть лишь один ответ: если хотите дружить, то сначала публично извинитесь за прошлое, а затем отдайте все, что когда-то забрали. Тогда подумаем. Ну и по морде при возможности им дать не помешает.

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