Путь "Зари" и "Эспаньола" до последнего раунда квалификации Лиги Европы

Подопечных Скрипника сегодня ждет тяжелый матч в Барселоне

Сегодня "Заря" и "Эспаньол" сыграют первый матч 4 раунда (последнего) квалификации Лиги Европы.

Чемпионаты Украины и Испании уже начались. Поэтому обе команды должны подойти к очной игры в хорошей форме. "Заря" в четырех матчах УПЛ смогла вступить семь очков. Дважды победила соперников, то сыграла вничью и потерпела одной поражение. В Испании только прошел первый тур. "Эспаньол" дома уступил "Севилье" 0: 2.

В квалификации предыдущих раундов "Заря" смогла пройти "Будочност" и ЦСКА. Подопечные Скрипника дважды обыграли черногорский клуб 3: 1 и 1: 1, а с представителем "Болгарии сыграли в гостях 1: 1, а дома победили 1: 0.

"Эспаньол" играл пока только один раунд квалификации. Испанцы довольно легко прошли швейцарский "Люцерн" 3: 0 и 3: 1.

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Первый матч меж "Зарей" и "Эспаньолом" состоится сегодня. Начало игры в 22 00 по киевскому времени. Ответный матч будет через неделю в Запорожье. . Начало в 20 часов.